Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Росія під час масованої атаки зруйнувала Трипільську ТЕС, Рада ухвалила закон про мобілізацію, а Європарламент відмовився голосувати за продовження фінансування Ради ЄС доки Україні не дадуть Patriot.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Трипільська ТЕС

Трипільська ТЕС, розташована під Києвом, повністю зруйнована внаслідок масованої атаки РФ. Вона була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Руйнування станції призвело до знищення усієї генерації "Центренерго".

Детальніше про наслідки для енергетики та чи очікувати українцям відключень світла - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Закон про мобілізацію

Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроект про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. Зокрема парламент правку, яка прибирає із документом норму про демобілізацію, оскільки за 8 місяців мають розробити окремий проект закону.

Про основні нововведення та коли вони набудуть чинності - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Доплати 70 тисяч військовим "на нулі"

Парламент сьогодні схвалив постанову, яка зобовʼязує Кабінет міністрів найближчим часом розробити та внести законопроект про ротацію. А також виділити додаткові виплати військовим "на нулі" у 70 тисяч гривень, для тих, хто виконує бойові завдання. Тобто бійці, які воюють на передовій, отримуватимуть зарплату (20-25 тисяч гривень), бойові (100 тисяч) і ще додатково 70 тисяч.

Удари по Харкову

У Харкові вдень лунали вибухи. Перед цим місто рано вранці також опинилося під масованою атакою ворога. За словами мера Ігоря Терехова, ТЕЦ, яка живить Харків, зазнала пошкоджень, ще одна трансформаторна підстанція - повністю зруйнована. В місті не працювало метро, але пізніше роботу підземки відновили, але через брак електроенергії інтервал руху потягів складав не менше 20 хвилин. В області сотні абонентів без світла.

Серед іншого стало відомо, що в Харківській області проведуть примусову евакуацію родин з дітьми із 47 населених пунктів, які знаходяться біля кордону з Росією.

Обстріл Миколаєва

Окупанти здійснили удар по Миколаєву. Під прицілом опинився приватний сектор міста. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще п'ятеро людей постраждали, серед них одна дівчинка-підліток.

Авіаудар по ТЕЦ у Сумах

Після 16 години окупаційні війська завдали авіаційного удару КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми - місцевій ТЕЦ. Попередньо, люди не постраждали. Наслідки удару уточнюються.

Ракети до ППО від Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на польських складах є радянські ракети до ППО, які можна передати Україні. Він пообіцяв обговорити це питання з польським міністром оборони після повернення у Варшаву з саміту Тримор'я.

Скільки РФ витрачає на пропаганду

За даними ГУР, російський уряд упродовж 2023 року витратив 500 мільйонів доларів на створення пропаганди проти України. Для поширення своїх наративів РФ використовує формально не пов’язані з Кремлем структури, які позиціонують себе як "автономні".

Україна

Політика

Президент Володимир Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із главами держав-партнерів. Він провів зустрічі з президентами Латвії, Литви та Румунії. Зокрема з латвійським лідером Едгарсом Рінкевичсом глава держави підписав угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Згідно з нею документом, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, країна бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО.

Крім того, виступаючи на прес-конференції за результатами саміту Тримор'я, Зеленський закликав партнерів виконати свої обіцянки щодо підтримки України, щоб зламати плани російського диктатора Володимира Путіна.

Зустріч Шмигаля і Фіцо

Українська делегація на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем у Словаччині провела міжурядові консультації з урядом Роберта Фіцо. Останній заявив, що Братислава братиме участь у мирному саміті у Швейцарії й пообіцяв підтримати вступ України до ЄС. Крім того, Фіцо оголосив про готовність допомагати Україні у військовій сфері, йдеться про розмінування.

За словами Шмигаля, Україна та Словаччина також домовились якнайшвидше опрацювати скасування односторонніх обмежень на українську аграрну продукцію.

Перезавантаження БЕБ

Парламент підтримав 264 голосами у першому читанні законопроект про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Але поки що в документі враховані не всі зауваження бізнесу, МВФ та G7, але їх обіцяють врахувати до другого читання.

Вибух газу в Кривому Розі

У Кривому Розі в багатоповерхівці стався вибух газу. Внаслідок чого дуже пошкоджено один під'їзд (36 квартир). Пошукову операцію вже завершили. З-під завалів дістали тіло загиблого 47-річного чоловіка, поранення отримало сім людей.

Курс

Долар дорожчає четвертий день поспіль. Офіційний курс на 12 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,1676 грн за 1 долар (+0,1444 грн).

Погода

Завтра, 12 квітня в Україні прогнозується сонячна погода майже по всій території. Опадів не очікується.

Світ

ЄС

Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть 7 систем Patriot. Про це заявив колишній прем'єр-міністр Бельгії, а нині євродепутат Гі Верхофстадт, який виступив із відповідною ініціативою. Його заклик підтримали 515 парламентарів, 62 були "проти".

Водночас брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк пояснив, що це рішення лише "пуста погроза" та "політичний театр", оскільки йдеться про бюджет за 2022 рік, кошти з якого вже давно було витрачено.

США

Терористи можуть влаштувати в США атаку, подібну до теракту, вчиненого ІДІЛ у російській концертній залі "Крокус Сіті Холл", про це йдеться у підготовленій заяві директора ФБР Крістофера Рея для Палати представників.

Фінляндія

Президент Фінляндії Александр Стубб попередив інших лідерів країн НАТО про необхідність бути менш "войовничими" у своїй риториці проти Росії і замість цього готувати свої армії до потенційного конфлікту.

Японія

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який зараз перебуває з візитом у США, у четвер виступить перед Конгресом із вимогою відновити військову допомогу Україні.

Ізраїль

Іран висунув Раді безпеки ООН ультиматум. Або ООН засуджує удар Ізраїлю по іранському консульству в Дамаску, або Тегеран відповість на атаку.

Водночас президент США Джо Байден пообіцяв Ізраїлю "непохитну" підтримку у разі нападу Ірану. Американський лідер наголосив, що США зроблять все можливе для захисту безпеки Ізраїлю.

Угорщина

Будапешт має намір запровадити нові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, заявив угорський міністр сільського господарства Іштван Надь.

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