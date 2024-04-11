Іран погрожує "покарати" Ізраїль і висунув Раді безпеки ООН ультиматум

Іран вимагає, щоб Рада безпеки ООН засудила удар Ізраїлю по його консульству в Дамаску. В іншому випадку Тегеран погрожує відповісти на атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місію Ірану при ООН у Twitter .

"Якби Рада Безпеки ООН засудила акт агресії сіоністського режиму щодо наших дипломатичних об'єктів у Дамаску і згодом притягла до відповідальності його виконавців, необхідність для Ірану покарати цей режим-ізгой, можливо, відпала б", - зазначає місія Ірану.

Що передувало

Нагадаємо, 1 квітня Ізраїль завдав потужного авіаудару по центральному кварталу Меззе в центрі Дамаска в Сирії. Будівлю іранського консульства було повністю знищено.

Також внаслідок атаки пошкоджено сусідню резиденцію посла Ірану, але він залишився неушкодженим. Загинули 11 людей, серед яких 7 іранців, двоє ліванців та двоє сирійців.

Пізніше стало відомо, що семеро загиблих іранців - члени Корпусу вартових Ісламської революції. Серед них - високопоставлений бригадний генерал КВІР Мохаммад Реза Захеді.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац вже попередив Іран, що у разі атаки зі своєї території країна завдасть ударів у відповідь.

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