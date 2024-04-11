Кабмін зобов'язали розробити законопроект про ротації та додаткові виплати військовим

Верховна рада на засіданні 11 квітня схвалила постанову, яка зобовʼязує Кабінет міністрів розробити та внести на розгляд парламенту законопроєкт про удосконалення механізмів ротації військових, їх звільнення зі служби та медико-соціальної реабілітації.

Також Кабмін повинен розробити та прийняти акти щодо умов, розмірів та порядку виплати одноразової грошової винагороди захисникам на "на нулі". Йдеться про військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ) за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

Розмір індивідуальної одноразової виплати становитиме 70 тисяч гривень.