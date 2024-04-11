Сонячно та до +27: якою буде погода в Україні завтра
В Україні 12 квітня спостерігатиметься сонячна погода майже по всій території. Опадів не очікується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
Погода в Україні
Як зазначає синоптик, п'ятниця буде в Україні буде теплою.
Протягом завтрашнього дня буде +16+21 градусів, у Дніпропетровській області до +24, на півдні +22+26, а в східних областях +25+27 градусів.
Очікується переважно помірний вітер з північного заходу, однак в північних областях може бути сильним.
"Антициклональний характер погоди в Україні втримається - без опадів, хіба хвіст атмосферного фронту зумовить періодичні дощі на південному сході, Приазов'ї та в Криму", - зазначає синоптик.
Погода у Києві
У Києві 12-го квітня прогнозується без опадів та з температурою до +18 градусів.
Вночі та на ранок до +8+11 градусів.
Погода у квітні 2024 в Україні
Як розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.
Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.
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