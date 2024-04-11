Шмигаль та Фіцо домовилися опрацювати скасування обмежень на агропродукцію з України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Також прем'єр запросив представників словацького бізнесу й уряду на конференцію з відновлення у Берліні.

"Домовилися до середини наступного року системно переглянути нашу договірну базу стосовно фінансово-технічного, економічного співробітництва та соціального захисту. А також опрацювати якнайшвидше скасування односторонніх обмежень на українську агропродукцію", - повідомив Шмигаль.

Візит Шмигаля до Словаччини

Сьогодні, 11 квітня, прем‘єр-міністр України здійснив візит до Словаччини та зустрівся з її політичним керівництвом. Як відзначав Шмигаль, на порядку денному співпраця у сфері енергетики, логістика, торгівля, підтримка Формули миру президента України.

Тим часом Братислава запропонувала Україні допомогу у розмінуванні територій.

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