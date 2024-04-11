Польща може передати Україні радянські ракети ППО - Дуда

Польща має певні запаси ракет для протиповітряної оборони з радянських часів, які можуть бути передані Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду під час пресконференції з лідерами України та Литва Володимиром Зеленським та Гітанасом Науседою.

Як відзначив Дуда, питання ракет він вже порушив зі своїм українським колегою Володимиром Зеленський.

"Польща має їх у своїх запасах. І ми обговорювали можливість їх передачі Україні, щоб забезпечити ППО для України. Я буду говорити з моїм міністром оборони, коли повернусь у Варшаву", - додав він.

ППО для України

Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти ЗРК Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією. Зокрема він відзначав, що для повного закриття неба потрібні 25 систем по 6-8 батарей в кожній.

Тим часом речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів, що необхідно Україні для будівництва ешелонованої системи протиповітряної оборони.

Як відзначив президент України, російський диктатор Володимир Путін протягом останніх років намагається знищити енергетику нашої країни, у зв'язку з чим важливо запобігти його планам.