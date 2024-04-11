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Україна та Латвія підписали двосторонню угоду з безпеки

Четвер 11 квітня 2024 13:32
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Україна та Латвія підписали двосторонню угоду з безпеки Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський разом з латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом підписали двосторонню безпекову угоду між нашими країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Відповідно до угоди:

  • Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку;
  • Латвія бере 10-річні зобов’язання щодо підтримки нашої країни в кіберзахисті, розмінуванні й безпілотних технологіях. Також сприятиме нашому вступу до Європейського союзу (ЄС) й НАТО.

"Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність", - додав президент.

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни "Великої сімки" підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Зокрема передбачається гарантія допомоги нашій країні у разі повторної агресії з боку Російської Федерації.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:

Зокрема на днях Україна й Португалія також домовились про початок переговорів щодо підписання двосторонньої угоди з безпеки.

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