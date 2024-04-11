Байден обіцяє "непохитну" підтримку Ізраїлю у разі нападу Ірану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, якого цитує Bild .

Під час розмови з журналістами Байден заявив, що Іран погрожує Ізраїлю "серйозною атакою".

"Як я вже сказав прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху, наша прихильність безпеці Ізраїлю проти цих погроз із боку Ірану і його прихильників є непохитною... Я повторюю: непохитна. Ми зробимо все можливе для захисту безпеки Ізраїлю", - заявив президент США.

Загострення між Ізраїлем та Іраном

1 квітня в Дамаску у Сирії було завдано ракетного удару внаслідок якого була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали.

Попри те, що Ізраїль вже неодноразово бив по пов'язаних з Іраном об'єктах у Сирії протягом останніх місяців, втім це був перший випадок, коли ЦАХАЛ завдав удару по іранській дипломатичній будівлі.

Іран офіційно звинуватив у нападі Ізраїль та пообіцяв "жорстку" відповідь. 4 квітня ЦРУ попередило, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна зможе себе захистити та діятиме за принципом: "Той, хто нападає на Ізраїль або планує напасти, постраждає сам".

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