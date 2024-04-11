Перезавантаження Бюро економічної безпеки: Рада ухвалила закон в першому читанні

Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Вимоги МВФ та G7 врахують до другого читання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

З його даними, законопроект №10439 підтримали 264 депутатів.

Як зазначив депутат, в проекті враховані правки щодо обовʼязкової переатестації співробітників БЕБ та визначального голосу міжнародників при відборі кандидатів на посаду голови БЕБ.

Водночас в проекті не врахована норма, що кандидатів має бути два, а не один. Також детально не прописані переатестація та процедура відбору.

"Все це є в зауваженнях бізнесу, МВФ та G7. Голова коаліції взяв на себе зобовʼязання це врахувати", - додав Железняк.

Законопроект про перезавантаження БЕБ

Нагадаємо, в січні Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній раді законопроект "Про Бюро економічної безпеки України" щодо удосконалення роботи бюро. Закон про БЕБ є частиною зобов’язань української влади у рамках програми з МВФ, структурний маяк - кінець червня 2024 року.

Згідно з Меморандумом, влада обіцяє: