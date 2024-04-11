Трипільська ТЕС зруйнована: що це означає для енергетики і чи відключатимуть світло

Руйнування Трипільської ТЕС не призведе до критичних наслідків з енергозабезпеченням як України, так і трьох областей, які обслуговувала станція.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили директор центру "Психея" Геннадій Рябцев та директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Знищення Трипільської ТЕС: що відомо

Трипільська ТЕС, розташована під Києвом, була повністю зруйнована в результаті російських обстрілів рано вранці 11 квітня. Вона була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Внаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. За інформацією РБК-Україна, на 11:45 ліквідація пожежі ще тривала.

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу "Центренерго", який був оператором трьох ТЕС, втратила 100% генерації. Оскільки Зміївська ТЕС, розташована в Харківській області, була знищена 22 березня, а Вуглегірська ТЕС у Донецькій - 25 липня 2022 року.

Додаткових коментарів до "Центренерго" поки що не дають. У Міненерго та "Укренерго" також утримуються від коментарів.

Якими є наслідки для енергетики й чи будуть відключення світла

На думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, руйнація станції не вплине на енергозабезпечення Київської, Черкаської та Житомирської областей.

"У нас об'єднана енергосистема - ми вже мали дефіцит генеруючих потужностей, насамперед маневрових, і зараз він ще посилюється. Весна - це період відносно низького споживання, тому одразу до різких наслідків (негативних - ред.) поки що це не призведе. Але вже в липні-серпні буде відчутно - фактично розпочнуться вимушені обмеження споживачів", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

Директор центру "Психея" Геннадій Рябцев також вважає, що "катастрофи" через втрату станції не станеться, оскільки вона працювала не на повну потужність.

"Я б не сказав, що все настільки критично. Станція працювала лише одним блоком, оскільки "Центренерго" не могло забезпечити її вугіллям. Тому складнощі можуть виникнути з енергозабезпеченням в Обухівському районі (місце розташування станції - ред.)", - каже Рябцев.

Загалом на Трипільській станції шість блоків потужністю по 300 МВт. За інформацією джерел на ринку, на станції працював лише один блок на 300 МВт потужності. У "Центренерго" не уточнили, які потужності були, зазначивши, що станція працювала на максимально можливому складі обладнання.

За словами Рябцева, ситуація з Трипільською ТЕС ще раз підтверджує необхідність посилювати ППО та збільшувати кількість об'єктів малої генерації.

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