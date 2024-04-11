Прем'єр Японії звернеться до Конгресу з вимогою відновити допомогу Україні

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який зараз перебуває з візитом у США, у четвер виступить перед Конгресом із вимогою відновити військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Крім цього, він підкреслить важливість збереження міцного партнерства між США і Японією в період напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і скептичного ставлення Конгресу до участі Вашингтона за кордоном.

Кісіда здійснює офіційну поїздку до Вашингтона в той час, коли Білий дім завершив прийом усіх лідерів "четвірки" - неформального партнерства між США, Японією, Австралією та Індією, покликаного протистояти зростаючій військовій могутності Китаю в регіоні.

Токіо швидко вжив заходів після вторгнення Росії в лютому 2022 року, приєднавшись до США та інших західних союзників у введенні агресивних санкцій проти Москви, а японські автовиробники Mazda, Toyota і Nissan оголосили про свій відхід із Росії.