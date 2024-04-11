Обстріл Миколаєва: є загиблі та поранені
Через обстріл Миколаєва 11 квітня є загиблі та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, Сили оборони півдня України, Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
"Внаслідок влучання в місті, за попередньою інформацією, 2 особи загинуло, 4 постраждало", - розповів Кім.
Кількість загиблих та поранених зросла
За попередньою інформацією Сил оборони півдня України загинули 4 цивільніх, 5 постраждали.
Як розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, внаслідок обстрілу, на жаль, загинули чотири людини.
"Всі вони цивільні, які в цей момент випадково опинились на місці влучання", - розповів він.
Крім того, постраждали п'ятеро людей, серед них одна дівчинка-підліток, яка не потребувала госпіталізації, її забрали батьки.
"Серед інших травмованих троє чоловіків середньої тяжкості, ще один перебуває в операційній в тяжкому стані. Жінку доставили в травматологічний пункт", - додав мер.
Наслідки атаки
Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдні України, зокрема, ударив по Миколаєву. Є пошкодження житлових будинків та автомобілів у приватному секторі. Також зафіксовано ушкодження промислових об'єктів. Обставини уточнюються.
До того ж, як додав Сєнкевич, пошкоджено контактну мережу вуличного освітлення - спеціалісти працюватимуть над її відновленням.
Обстріли Миколаєва і області
Вдень 11 квітня в Миколаєві пролунав вибух. На території регіону оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Нагадаємо, російські дрони атакували Миколаївську область 10 квітня. Під ударом опинився енергооб'єкт у Миколаївському районі, почалася пожежа. Енергетики вводили аварійні відключення світла. Крім того, в результаті збиття "шахеда" виникла пожежа на рекреаційному об'єкті, яка була оперативно ліквідована.
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