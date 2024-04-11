РФ збільшила фінансування пропаганди проти України до 500 млн доларів на рік, - ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

За даними ГУР, мова про формально не пов’язані з державою-агресором структури, які позиціонують себе як "автономні". Однак насправді на замовлення Кремля вони виробляють так званий "патріотичний контент" для поширення в інтернеті:

блоги;

новини;

фільми;

серіали,

відеоігри.

Виділені Росією кошти вказані організації зобов’язувались витратити на внутрішню пропаганду з метою:

формування лояльної до режиму Путіна громадської думки;

виправдання агресії РФ проти України;

впливу на свідомість військовослужбовців РФ шляхом глорифікації їхньої участі у війні.

У ГУР вважають, що збільшення витрат на приховану пропаганду може свідчити як про зниження рівня довіри до офіційних традиційних медіа держави-агресора, так і про спробу путінської диктатури взяти під контроль інтернет-середовище у Росії.

Російські фейки

Зазначимо, нещодавно Росія розпочала нову кампанію з дезінформації щодо ситуації на півдні України. Розганяє фейки про, нібито, евакуацію держслужбовців з Херсону.

Також РФ розповсюджувала інформацію про те, що Україна нібито готується до здачі Харкова. Такі вкиди є фейковими.

Напередодні російські пропагандисти поширювали чергові вкиди про нібито наступ окупантів на Київ та "вирубку лісів у Білорусі для цього". Ця інформація не відповідає дійсності. А днями вже жителів Сумської області попередили про чергову хвилю російських фейків щодо "наступу".

До слова, нещодавно російські пропагандисти у своїх Telegram-каналах поширили інформацію, що нібито "Російський добровольчий корпус" (РДК) був знищений у Харкові внаслідок ракетного удару "Іскандерами". При цьому пропагандисти стверджували, що РДК "практично перестав існувати", а командування та члени руху ліквідовані. Сьогодні, 16 березня, добровольці з РДК у новому відео розповіли про те, що взяли у полон понад 20 російських військових під час рейду у Бєлгородську та Курську області.

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