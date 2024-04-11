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РФ скинула авіабомбу на ТЕЦ у Сумах

Четвер 11 квітня 2024 17:00
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РФ скинула авіабомбу на ТЕЦ у Сумах Фото: РФ скинула авіабомбу на ТЕЦ у Сумах (wikimapia.org )
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень 11 квітня завдала авіаційного удару КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Як розповіли у відомстві, ворог скинув авіабомбу на місцеву ТЕЦ. На місці працюють всі необхідні служби.

За попередніми даними, люди не постраждали. Наслідки удару уточнюються.

Окрім цього зі ствольної артилерії було здійснено обстріл Есманської громади Шосткинського району. Внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини. Постраждалі доставлені до Глухівської лікарні.

ТЕЦ міста Суми

Сумська ТЕЦ постачає гарячу воду та опалює близько 3 млн квадратних метрів житлової площі у 958 будинках жителів міста Суми.

Атака на Україну у ніч на 11 квітня

Цієї ночі терористи вкотре вдались до комбінованого удару проти нашої країни. Основним напрямком була Львівська область.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу, серед яких десятки ракет та 40 ударних БпЛА.

Загалом було знищено 57 повітряних цілей:

  • 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 39 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

У тому ж числі, під час масованої атаки терористи повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області.

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