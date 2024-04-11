У Харкові пролунали вибухи, росіяни завдають ударів

Російські війська сьогодні, 11 квітня, знову обстрілюють Харків. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента, Telegram-канал мера міста Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Росіяни завдають ударів по місту. За словами голови Харківської ОВА, зафіксовано два "прильоти".

Як зазначають місцеві жителі та влада, у Харкові пролунали декілька вибухів.

Харків під обстрілами

Російські окупаційні війська останніми днями посилили обстріли Харкова та області. На тлі цього загарбники також почали знову атакувати українську енергетику.

Ситуація у Харкові складна, місто щодня перебуває під обстрілами. Крім того, у Харкові та області діють відключення світла.

Цієї ночі окупанти теж атакували Харків, загарбники завдали щонайменше десять ударів.

Евакуація у Харківській області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 11 квітня повідомив, що сьогодні Рада оборони області розгляне питання про розширення зони примусової евакуації через російські обстріли.

"Ми сьогодні на Раді оборони, у тому числі, будемо розглядати питання щодо можливого розширення (списку, - ред.) населених пунктів, які підпадають під обов'язкову евакуацію і, можливо, навіть обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб", - сказав він.

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