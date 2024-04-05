Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Атака на аеродроми в Росії

СБУ разом з військовими та Силами оборони здійснила атаку на російський аеродром Морозовськ, де базувалися Су-27 та Су-34. Щонайменше 6 літаків ворога знищено, а ще 8 суттєво пошкоджені. Окрім цього, близько 20 окупантів були ліквідовані чи поранені.

Водночас ГУР та ЗСУ атакували аеродроми в Енгельсі, Єйську та Курську. В результаті пошкоджено три Ту-95МС та знищено два Су-25. Також є втрати серед особового складу окупантів.

Бої за Часів Яр

Окупанти заявили про нібито вхід військ у передмістя Часового Яру. У ЗСУ спростували цю інформацію. Речник Східного угрупування військ Андрій Задубінний закликав не вірити російським повідомленням.

"Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх (російських військ) там немає", - розповів він Reuters.

В ОП кажуть, що Україна наближається до "критичного моменту"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Politico сказав, що Україна "наближається до критичного моменту". Тому, за його словами, Київ очікує, що Конгрес США ухвалить рішення про фінансування допомоги Україні вже у квітні.

Удари по Харкову та Запоріжжю

Окупанти вдарили по Харкову та по населеному пункту Харківського району. Попередньо, ворог застосував КАБи. Після чого місто зазнало повторної атаки.

Також під атаку потрапило Запоріжжя. Попередньо відомо про трьох загиблих та понад 10 постраждалих, пошкоджено три багатоповерхівки, будинок у приватному секторі, гуртожиток та торговий заклад.

Україна

Політика

Україна може претендувати на 280 млрд доларів російських активів, заморожених у різних країнах світу, сказала РБК-Україна заступник голови ОП Ірина Мудра, яка донедавна обіймала посаду заступника міністра юстиції.

Про те, скільки заморожених російських грошей може отримати Україна, чому процес йде повільно і які варіанти передачі коштів розглядає Захід - читайте в інтерв'ю з Іриною Мудрою за посиланням.

Санкції

Президент України Володимир Зеленський продовжив санкції проти щодо 7 бізнесменів, яких пов'язують з контрабандою. Зокрема в списку і підсанкційний одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого вже охрестили "королем контрабанди".

Також санкції РНБО продовжили проти 86 компаній, які теж пов'язують з топ-контрабандистами України. Серед них більшість українських фірм, проте є низка компанії з Росії, Китаю, деякі знаходиться в окупованому Севастополі.

Законопроект про мобілізацію

Верховна Рада, попередньо, може розпочати розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні вже 10 квітня, розповів в коментарі РБК-Україна секретар в комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Однак, за його словами, Комітет ще не ухвалив висновок до законопроекту.

Мобілізація

Наступним етапом після цифровізації вручення повісток військовозобовʼязаним стане смарт-мобілізація, заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. За її словами, подати заявку на мобілізацію можна буде у два кліки.

Тим часом у Генштабі ЗСУ нагадали, що у зв'язку з набранням чинності змін до ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", у ТЦК почнуть викликати чоловіків, які досягли 25 років, для оновлення даних та медогляду.

Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Україні вже не потрібно мобілізовувати 500 тисяч людей. За його словами, цей процес буде більш м'яким.

Вирок екс-нардепу Онищенку

ВАКС заочно засудив колишнього народного депутата Олександра Онищенка до 15 років з конфіскацією майна. Його визнали винним в організації "газової схеми", через яку АТ "Укргазвидобування" зазнало збитків на суму понад 740 млн грн.

Енергетика

"Укренерго" запровадило відключення світла у п'яти областях України. Обмеження будуть діяти до 22:00.

Курс

Долар дешевшає третій день поспіль. Офіційний курс на 8 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,8437 грн за 1 долар (-0,1764 грн).

Погода

Цими вихідними в Україні очікується мінлива погода з температурою до +22 градусів. У деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі.

Світ

НАТО

Україна не отримає запрошення до НАТО на найближчому саміті у Вашингтоні у липні, пише The New York Times. За інформацією видання, США і Німеччина, як і раніше, виступають проти такого кроку.

ЄС

Єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс вважає, що спецтрибунал для російського диктатора Володимира Путіна та владної верхівки Росії з великою ймовірністю буде створено до кінця 2024 року.

Розглядаються два основні варіанти: міжнародний трибунал на основі багатосторонньої угоди чи спрощене рішення - на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи.

Німеччина

Німеччина планує модернізувати свою армію, аби бути готовою до ведення війни. За словами німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, у країні створять єдине оперативне командування для чотирьох основних видів військ, включно з кібервійськами.

Литва

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте під час пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем заявила, що її країна закупить близько 3 тисяч FPV-дронів для України. На це Литва витратить приблизно 2 млн євро.

Крім того, Шимоніте не виключила відправу західних військ в Україну для навчання українських солдатів. Але за однієї умови.

Японія

Японія оголосила про нові санкції проти Росії. Так, під обмеження потраплять літій-іонні акумулятори, газові труби, моторна олива для автомобілів, термостати, нітроцелюлозні продукти і деревообробні верстати. Усе це буде заборонено постачати до країни-агресора з 17 квітня.

Крім того, Японія з 10 травня заборонить імпорт російських алмазів у будь-яких цілях, крім промислового застосування.

Молдова

Міністерство закордонних справ Молдови засудило падіння безпілотника Російської Федерації на свої території, що сталося що вчора близько 14:15. Відомство зазначило, що попередній інцидент стався лише два місяці тому.

У так званому Придністров'ї знову заявили про нібито атаку безпілотника на військову частину. Цього разу дрон-камікадзе нібито атакував радіовишку у військовій частині за шість кілометрів від кордону з Україною.

Португалія

Міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел розкритикував "деякі коливання" попереднього уряду щодо розширення ЄС і заявив - його країна не має жодної двозначності щодо вступу України до Європейського союзу.

США

У США стався землетрус силою маже 5. Підземні поштовхи відчувалися від Нью-Йорка до Філадельфії. Через землетрус припинили свою роботу міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку, аеропорт Ньюарк Ліберті у Нью-Джерсі та аеропорт Балтімор-Вашингтон.

Боснія та Герцеговина

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив про готовність проголосити незалежність регіону від Боснії та Герцеговини.

Південна Корея

Південна Корея виділить Україні 12 млн доларів фінансової допомоги. Кошти витратять на реабілітацію бійців Сил оборони.

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