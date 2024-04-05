Трибунал для Путіна буде створено до кінця 2024 року, - єврокомісар

Спецтрибунал для російського диктатора Володимира Путіна та владної верхівки Росії з великою ймовірністю буде створено до кінця 2024 року.

Про це заявив єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє РБК-Україна з посиланням DW.

За його словами, наразі розглядається два основні варіанти щодо трибуналу: міжнародний трибунал на основі багатосторонньої угоди або спрощене рішення - на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи.

"Крім того, у ЄС було створено нову систему передачі судочинства. Так, якщо в Україні триває кримінальний процес, зокрема щодо злочину агресії, то його можна перенести до такого спецтрибуналу", - заявив Рейндерс.

Також відомо, що Нідерланди запропонували провести спецтрибунал у Гаазі.

Спецтрибунал над РФ за агресію проти України

Нагадаємо, що десятки країн входять до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення РФ за скоєні злочини в Україні.

Як раніше заявляв член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, такий міжнародний спеціальний трибунал може запрацювати вже у 2024 році.

Тим часом генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс заявив про те, що спецтрибунал для РФ "можна створити вже завтра", але для цього потрібне бажання.

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