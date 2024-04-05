Під забороною алмази, паливо, батареї і не тільки. Японія запровадила нові санкції проти РФ
Японський уряд через ситуацію в Україні запровадив заборону на експорт в Росію низки товарів, які сприяють зміцненню її промислової бази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінекономіки Японії.
Додаткові заходи із заборони експорту наберуть чинності з 17 квітня.
Вони будуть застосовані до таких товарів:
- мінеральне паливо, масла та їх дистиляти, бітумінозні речовини та мінеральні воски;
- неорганічні хімічні речовини, дорогоцінні метали та їхні неорганічні або органічні сполуки (наприклад, гідроген хлорид, алюміній гідроксид);
- пластмаси та вироби з них (наприклад, нітроцелюлоза);
- сталеві вироби та їх частини (наприклад, тип трубопроводу, що використовується для транспортування нафти чи газу);
- вольфрамовий порошок і молібден, кобальт, цирконій і реній та вироби з них;
- вироби з недорогоцінних металів;
- котли та машини, їх частини та приладдя (наприклад, електричні ручні інструменти, такі як шліфувальні машини, машини для обробки деревини, пробки, твердої гуми та твердого пластику);
- електрообладнання та його частини (наприклад, літій-іонний акумулятор, нікель-гідридний акумулятор);
- яхти та інші судна для відпочинку чи спорту, байдарки, каное, легкі човни, пожежні катери, кранові судна та інші судна, плавучі доки та плавучі чи занурювані бурові чи видобувні платформи;
- оптичне обладнання, фотообладнання, вимірювальне обладнання, контрольне обладнання, прецизійне обладнання та їх частини та приладдя (наприклад, мікротом, термостат)
Крім того, з 10 травня буде заборонено імпорт з Росії алмазів.
Санкції проти Росії
У березні Європейський союз продовжив дію санкцій, які були введені проти РФ за війну в Україні.
У Центрі національного спротиву повідомляли, що російські оборонні заводи не можуть виробляти заплановану кількість безпілотників через санкції ЄС.
Російська компанія "Новатек" змушена згорнути свій величезний проект "Арктик СПГ-2" після того, як західні санкції обмежили їй доступ до танкерів льодового класу.
Разом з тим, як повідомив ЦНС, російська компанія "Планар Тек" (Planar Tech) через американського двійника дочірньої компанії "Коппер Маунтін Текнолоджіз" (Copper Mountain Technologies) в обхід західних санкцій отримує контракти з оборонною промисловістю США та NASA.
Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що у російських "Кинджалах" виявлено щонайменше 49 типів компонентів, які Росія не виробляє, а у Х-101 - щонайменше 53 типи таких компонентів. Він закликав до розширення санкцій і забезпечення відповідальності за схеми їхнього обходу.
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