Під забороною алмази, паливо, батареї і не тільки. Японія запровадила нові санкції проти РФ

Японський уряд через ситуацію в Україні запровадив заборону на експорт в Росію низки товарів, які сприяють зміцненню її промислової бази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінекономіки Японії .

Крім того, з 10 травня буде заборонено імпорт з Росії алмазів.

Вони будуть застосовані до таких товарів:

У березні Європейський союз продовжив дію санкцій, які були введені проти РФ за війну в Україні.

У Центрі національного спротиву повідомляли, що російські оборонні заводи не можуть виробляти заплановану кількість безпілотників через санкції ЄС.

Російська компанія "Новатек" змушена згорнути свій величезний проект "Арктик СПГ-2" після того, як західні санкції обмежили їй доступ до танкерів льодового класу.

Разом з тим, як повідомив ЦНС, російська компанія "Планар Тек" (Planar Tech) через американського двійника дочірньої компанії "Коппер Маунтін Текнолоджіз" (Copper Mountain Technologies) в обхід західних санкцій отримує контракти з оборонною промисловістю США та NASA.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що у російських "Кинджалах" виявлено щонайменше 49 типів компонентів, які Росія не виробляє, а у Х-101 - щонайменше 53 типи таких компонентів. Він закликав до розширення санкцій і забезпечення відповідальності за схеми їхнього обходу.

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