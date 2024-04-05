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Екс-депутата Оніщенка засудили на 15 років у газовій справі

Україна, П'ятниця 05 квітня 2024 09:15
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Екс-депутата Оніщенка засудили на 15 років у газовій справі Фото: Олександр Онищенко (скрин Youtube)
Автор: Юлія Акимова, Олександр Білоус

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок народному депутату України VII скликання у так званій газовій справі - 15 позбавлення волі з конфіскацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Олександра Онищенка.

У САП повідомили, що депутата обвинувачують у заволодінні державними коштами на суму близько 740 млн гривень під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування".

Газова справа екс-депутата Оніщенка

За версією слідства, народний депутат України Олександр Онищенко є засновником та керівником організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи близько 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу. Внаслідок таких дій ПАТ "Укргазвидобування" спричинено збитки в сумі близько 740 млн гривень.

У лютому 2019 року обвинувальний акт стосовно Онищенка скеровано до Печерського районного суду міста Києва.

В межах розслідування за клопотанням детективів НАБУ накладено арешт на 1 млн куб м газу, 6 млн євро, 1 об’єкт нерухомості (офісне приміщення), 1 літак та інше майно, яке, в разі винесення вироку суду, може бути стягнуте як відшкодування за завдані збитки.

У травні 2020 року німецький суд відмовився екстрадувати колишнього нардепа Олександра Онищенка, який підозрюється в організації "газових схем" в Україні. Суд не впевнений, що переслідування Онищенка не є політичним.

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