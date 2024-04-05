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У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених через обстріл

Запоріжжя, П'ятниця 05 квітня 2024 18:34
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У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених через обстріл Фото: у Запоріжжі зросла кількість загиблих і поранених через обстріл (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки кількість поранених зросла до 13 осіб, а загиблих - до трьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в ефірі телемарафону та "Укрінформ".

"Ворог завдав за останні 2 години п'ять ракетних ударів по місту Запоріжжю. У більшості це цивільна інфраструктура. Зараз є інформація, що пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки, щонайменше 10 приватних будинків. На жаль, є загиблі. Остання інформація - три людини загинули. 13 осіб доставлено до нашої лікарні, з яких чотири перебувають у важкому стані", - розповів Федоров.

Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/mvs_ukraine)

За його словами, внаслідок атаки також пошкоджено промислову інфраструктуру. Рятувальники лише нещодавно отримали доступ до об'єктів, оскільки чекали закінчення повітряної тривоги.

Федоров уточнив, що спочатку було два ракетні удари, і потім, через 40 хвилин, у це ж місце прилетіли нові ракети, щойно почали працювати рятувальники та поліцейські. Серед постраждалих - два журналісти.

Поки що точно оцінити масштаби руйнувань немає можливості, додав Федоров.

Оновлено 18:48

У Запоріжжі під час обстрілу зазнала поранень кореспондент "Укрінформу" Ольга Звонарьова.

Як пише "Укрінформ", жінка отримала поранення в ногу, її оперують.

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня, близько 15:10 жителі Запоріжжя почули вибухи. Це сталося під час загрози балістики у Запорізькій області.

За кілька годин у Запоріжжі знову пролунали два вибухи.

Згідно з останніми даними, було відомо про шістьох постраждалих і двох загиблих в результаті атаки.

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У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених через обстріл
У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених через обстріл
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