Короткочасні дощі та до +22: якою буде погода в Україні цими вихідними
Цими вихідними в Україні очікується мінлива погода з температурою до +22 градусів. У деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
Погода в Україні 6 квітня
Завтра очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами - на півночі, заході та в центральних областях.
У південній частині та на сході - без істотних опадів.
Температура повітря протягом дня в більшості областей України +14+19 градусів.
Погода в Україні 7 квітня
Дощі у неділю поступово зсунуться на південну частину України, східні області та затримаються в неділю вранці у Черкаській Дніпропетровській та Полтавській областях.
У західних областях, північних та більшості центральних у неділю буде сонячно.
Протягом дня очікується від +16 до +22 градуси.
Погода в Києві
У Києві в суботу пройде дощ, місцями з грозою. Більша ймовірність опадів у другій половині дня.
У неділю в столиці дощ триватиме вночі та вранці, а вдень 7-го квітня опади припиняться, очікується сонячна погода у другій половині дня.
Температура сягатиме +15+17 градусів.
Синоптик зазначає, що початок наступного тижня розпочнеться з сухої та сонячної погоди до +20+24 градусів.
Погода у квітні 2024 в Україні
Як розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.
Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.
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