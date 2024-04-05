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У США стався землетрус. Його відчули від Нью-Йорка до Філадельфії

П'ятниця 05 квітня 2024 18:30
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У США стався землетрус. Його відчули від Нью-Йорка до Філадельфії Ілюстративне фото: землетрус стався у США 5 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вранці 5 квітня біля Східного узбережжя США було зафіксовано землетрус магнітудою 4,8. Коливання ґрунту відчувались від Філадельфії до Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними правоохоронців, перші коливання ґрунту були відчутні близько 10:30 ранку за місцевим часом.

Через землетрус припинили свою роботу міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку, аеропорт Ньюарк Ліберті у Нью-Джерсі та аеропорт Балтімор-Вашингтон. Це необхідно для перевірки стану злітно-посадкових смуг.

Мерія Нью-Йорка заявила, що наразі у місті тривають перевірки щодо можливих руйнувань. Однак поки інформації про будь-які пошкодження у чиновників немає.

Епіцентр землетрусу був розташований поруч із містом Вайтхаус-Стейшн у Нью-Джерсі, повідомила Геологічна служба США.

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Землетрус біля Тайваню

Вранці у середу, 3 квітня, Тайвань струсонув землетрус магнітудою 7,2 балів. Епіцентр поштовхів був зафіксований на глибині 15,5 км біля Хуаляня - міста, популярного серед туристів на східному узбережжі острова.

За останніми даними, внаслідок трагедії загинули дев'ять людей, близько тисячі зазнали поранень.

Про наслідки потужного землетрусу на Тайвані - в матеріалі РБК-Україна.

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