В п'яти регіонах України застосували графіки відключення світла: список

В кількох областях України сьогодні, 5 квітня знову застосували тимчасові графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної енергетичної компанії "Укренерго".

Диспетчерський центр "Укренерго" сьогодні застосував тимчасові заходи обмеження споживання з 18:45 до 22:00. Тимчасові графіки працюватимуть в:

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Кіровоградській;

Полтавській;

Сумській областях.

"Обсяг обмежень буде меншим, ніж 4 квітня. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Отже, перерви в енергопостачанні будуть менш тривалими", - додали в компанії.

Причина застосування обмежень залишається тією ж самою, а саме - відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни.

"Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції", - наголосили в "Укренерго".

Крім того, в компанії нагадали, що так само продовжують діяти обмеження енергопостачання в Харківській області та для промислових споживачів в Кривому Розі.