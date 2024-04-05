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В ЗСУ заперечили інформацію про вхід росіян у передмістя Часового Яру

П'ятниця 05 квітня 2024 11:41
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В ЗСУ заперечили інформацію про вхід росіян у передмістя Часового Яру Фото: в ЗСУ заперечили інформацію про вхід росіян у передмістя Часового Яру (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії стверджують про нібито вхід російських терористів в передмістя Часового Яру Донецької області, але це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що передувало

Сьогодні, 5 квітня, так званий радник голови "ДНР" Ян Гагін заявив про те, що російським терористам до Часового Яру залишається "десь близько пів кілометра". Потім він додав, що військові вже нібито перебувають в передмісті.

Водночас він зауважив, що наші воїни звели серйозні укріплення, мінні загородження й загалом підготувались до наступу ворога.

Українські військові заперечують

Наші військові, зі свого боку, заперечують інформацію росіян, втім зауважили, що в районі точаться бої.

"Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх (російських військ) там немає. Не вірте російським повідомленням", - заявив речник Східного командування Збройних сил України Андрій Задубінний.

Ситуація на фронті

Ворог цієї зими посилив штурми на фронті. Зокрема росіянам вдалось окупувати Авдіївку й деякі сусідні села. Наші військові продовжують утримувати позиції біля міста й не дають терористам просунутись вперед.

Крім того, українські військові також повідомляли, що окупанти хочуть захопити Часів Яр у Донецькій області. Також важкі бої тривають у районі Куп'янська Харківської області.

Де Росія може почати новий наступ і скільки в неї залишилось ракет - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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