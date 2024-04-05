В ЗСУ заперечили інформацію про вхід росіян у передмістя Часового Яру

В Росії стверджують про нібито вхід російських терористів в передмістя Часового Яру Донецької області, але це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Що передувало

Сьогодні, 5 квітня, так званий радник голови "ДНР" Ян Гагін заявив про те, що російським терористам до Часового Яру залишається "десь близько пів кілометра". Потім він додав, що військові вже нібито перебувають в передмісті.

Водночас він зауважив, що наші воїни звели серйозні укріплення, мінні загородження й загалом підготувались до наступу ворога.

Українські військові заперечують

Наші військові, зі свого боку, заперечують інформацію росіян, втім зауважили, що в районі точаться бої.

"Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх (російських військ) там немає. Не вірте російським повідомленням", - заявив речник Східного командування Збройних сил України Андрій Задубінний.