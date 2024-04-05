ua en ru
Пт, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський продовжив санкції проти топ-контрабандистів і не тільки

Київ, П'ятниця 05 квітня 2024 13:18
UA EN RU
Зеленський продовжив санкції проти топ-контрабандистів і не тільки Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський продовжив санкції проти осіб, яких пов'язують з контрабандою. Також до санкційного списку потрапила низка компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №219, опублікований на сайті Офісу президента.

Глава держави своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 квітня 2024 року.

До санкційного списку увійшли:

  • Вадим Альперін (громадянство Ізраїлю);
  • Александру Єріміцюц (громадянство Румунії);
  • Юріє Кушнір (громадянство Румунії);
  • Орест Адамчо (громадянство України);
  • Віктор Шерман (громадянство України);
  • Андрій Попов (громадянство Росії);
  • Араік Амірханян (громадянство Вірменії).

Санкції передбачають блокування активів та обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, заборона виведення капіталів з України, заборона діяльності на території України.

Також санкції РНБО продовжили проти 86 компаній, які також пов'язують з топ-контрабандистами України. Серед них більшість українських фірм, проте є низка компанії з Росії, Китаю, деякі знаходиться в окупованому Севастополі.

Передісторія

Нагадаємо, у 2021 році Україна ввела економічні санкції низки осіб, яких тоді охрестили топ-10 української контрабанди. Таким чином 4 квітня санкції проти них були продовжені.

До списку, зокрема, потрапив одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого називають "королем контрабанди". У 2021 році його та ще одного топ-контрабандиста позбавили українського громадянства.

У жовтні 2023 року ВАКС закрив справу Альперіна, а раніше в одній зі справ Альперіна було передано 300 млн гривень на потреби Збройних сил України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Санкції Контрабанда
NEWS
Зеленський продовжив санкції проти топ-контрабандистів і не тільки
Зеленський продовжив санкції проти топ-контрабандистів і не тільки
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС