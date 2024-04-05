В Україні зменшили призовний вік. Чого очікувати тим, хто досяг 25 років

Призовний вік в України зменшили з 27 до 25 років. ТЦК будуть викликати українців, які досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

Після набрання чинності закону про зменшення призовного віку територіальні центри комплектування будуть викликати громадян для уточнення облікових даних. Вказаній категорії військовозобов'язаних потрібно буде пройти медичний огляд, після чого будуть оформлені відповідні військово-облікові документи.

Як пояснюється, громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Вони діятимуть щонайменше до 13 травня 2024 року. Очікується, що воєнний стан та мобілізацію продовжать.

Також в Україні зменшили призовний вік з 27 до 25 років. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Нещодавно парламент в цілому ухвалив закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Більше про зміни у процесі мобілізації та як зміняться правила для військових - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.