ua en ru
Пт, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні зменшили призовний вік. Чого очікувати тим, хто досяг 25 років

Україна, П'ятниця 05 квітня 2024 11:56
UA EN RU
В Україні зменшили призовний вік. Чого очікувати тим, хто досяг 25 років Фото: Генштаб пояснив, що робити українцям, які досягли 25-річного віку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Призовний вік в України зменшили з 27 до 25 років. ТЦК будуть викликати українців, які досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

Як пояснюється, громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Після набрання чинності закону про зменшення призовного віку територіальні центри комплектування будуть викликати громадян для уточнення облікових даних. Вказаній категорії військовозобов'язаних потрібно буде пройти медичний огляд, після чого будуть оформлені відповідні військово-облікові документи.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Вони діятимуть щонайменше до 13 травня 2024 року. Очікується, що воєнний стан та мобілізацію продовжать.

Також в Україні зменшили призовний вік з 27 до 25 років. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Нещодавно парламент в цілому ухвалив закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Більше про зміни у процесі мобілізації та як зміняться правила для військових - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК Генштаб ВСУ Мобілізація в Україні
NEWS
Морозовськ, Єйськ та Енгельс. У Росії масово вибухало в трьох містах з аеродромами
Морозовськ, Єйськ та Енгельс. У Росії масово вибухало в трьох містах з аеродромами
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС