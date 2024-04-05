Президент Республіки Сербської знову пригрозив сепаратизмом: в чому причина

За словами Додіка, центральна влада Боснії і Герцеговини намагається "викрасти власність" Республіки Сербської у цьому місті. У цих намірах, за версією очільника регіону, БіГ сприяють міжнародні сили.

Якщо буде прийнято рішення про конфіскацію власності у Сараєво, "РС негайно прийме рішення про незалежний статус", наголошує він.

"Я хочу це перед вами сказати, тому що ви повинні знати, що вони хочуть забрати наше майно. Це єдине, чим ми можемо зберегти свою суб'єктність. Будь-яке рішення щодо майна для нас неприйнятне, тому що це питання вирішено", - заявив Додік після зустрічі з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном в Баня-Луці на бізнес-форумі.

Також президент Республіки Сербської розповів, що офіційні особи в Боснії і Герцеговині "часто стикаються з тим, що деякі міжнародні центри, наприклад американська адміністрація, за 24 години порушують угоду сербів, боснійців і хорватів, і тому стикаються з новими проблемами".

"Я лише прошу, щоб Європа надала нам місцеву угоду. Республіка Сербська хоче зберегти свою автономію і не хоче рухатися до ЄС, якщо вона втратить свою автономію", - сказав Додік і додав, що регіон "хоче лише збалансованих відносин".

Попередні погрози Додіка щодо проголошення незалежності РС

Нагадаємо, перед тим президент Республіки Сербської Додік заявляв про готовність проголосити незалежність регіону у грудні минулого року. Він заявляв, що може зробити це, якщо Дональд Трамп буде обраний президентом США на виборах у 2024 році.

Також Додік зазначив, що коли Трамп переміг у Штатах у 2016 році, у нього був намір проголосити незалежність РС, але потім "деякі навколо злякалися", і він "цього не зробив".