Молдова засудила чергове падіння російського безпілотника на території країни

Міністерство закордонних справ Молдови засудило чергове з падіння безпілотника РФ на свої території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Молдови у соцмережі X.

Так, вчора близько 14:15, недалеко від міста Етулія-Владічень Вулкенештьского району, були ідентифіковані фрагменти знищеного дрона з написом на крилі "Герань-2". "Рішуче засуджуємо неодноразове виявлення уламків військового безпілотника, використаного Росією для нападу на Україну. Попередній інцидент стався всього два місяці тому", - написано в заяві МЗС