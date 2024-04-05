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Молдова засудила чергове падіння російського безпілотника на території країни

Молдова, П'ятниця 05 квітня 2024 14:21
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Молдова засудила чергове падіння російського безпілотника на території країни Фото: МЗС Молдови засудило падіння дрона РФ на своїй території (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Міністерство закордонних справ Молдови засудило чергове з падіння безпілотника РФ на свої території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Молдови у соцмережі X.

Так, вчора близько 14:15, недалеко від міста Етулія-Владічень Вулкенештьского району, були ідентифіковані фрагменти знищеного дрона з написом на крилі "Герань-2".

"Рішуче засуджуємо неодноразове виявлення уламків військового безпілотника, використаного Росією для нападу на Україну. Попередній інцидент стався всього два місяці тому", - написано в заяві МЗС

Падіння дронів РФ на територію Молдови

Нагадаємо, у Молдові 11 лютого в районі кордону з Україною, недалеко від села Етулія Вулканештського району, прикордонники виявили фрагменти дрону типу Shahed. Атака безпілотника відбулася вночі з 9 на 10 лютого в Ізмаїльському районі України, недалеко від кордону з Молдовою.

Варто зауважити, що тоді на місці падіння знайшли не тільки уламки БПЛА, а й 50 кг вибухівки.

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