Повинні бути готові до війни. Німеччина модернізує свої збройні сили

Німеччина планує модернізувати свою армію, аби бути готовою до ведення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, якого цитує відомство.

"Оскільки Росія поставила під сумнів європейський мирний порядок, для Німеччини та її союзників виникла особлива ситуація загрози. Аналіз зосередився на військовій спроможності та оперативній готовності", - пише Міністерство оборони.

Як відзначив Пісторіус, перед Німеччиною стоїть завдання реформування Бундесверу, аби зробити його оптимально позиціонованим, особливо в оборонній ситуації.

Структура збройних сил Німеччини складатиметься з чотирьох видів військ замість трьох:

традиційної армії;

військово-морського флоту;

авіації;

нового підрозділу, який діятиме в кібернетичному та інформаційному просторі.

Кіберпідрозділ займатиметься аналізом гібридних підозр й радіоелектронну боротьбу.

У тому ж числі буде створене єдине оперативне командування, яке поєднає функції територіального та оперативного командування.

До складу армії також входитимуть сили внутрішньої безпеки, а у військово-повітряних силах буде створена Організація з управління підтриманням льотної придатності, яка займатиметься моніторингом технічного стану літаків.

НАТО готується до ескалації

Раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Зокрема, керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід має підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Про ризик нападу з боку Росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, лідери Європи мають бути готовими до такого сценарію.

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас закликала НАТО збільшити раніше встановлений показник витрат на оборону в розмірі 2% від ВВП щонайменше до 3%.