У Харкові було чути вибухи, місто атакували КАБами
У Харкові пролунали вибухи сьогодні вдень, 5 квітня, під час повітряної тривоги. Місто передуває під авіаударами з боку російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Вибухи в обласному центрі було чути близько 15:27.
В мерії підтвердили дані про вибухи та закликали жителів Харкова бути обережними.
"Окупанти завдають ударів! Харків та Харківський район: будьте в укриттях!" - передали в адміністрації.
Згодом Терехов уточнив, що по місту, за попередньою інформацією, російські окупанти скинули керовані авіабомби. Даних про загиблих та поранених, а також про можливі руйнування, наразі відсутні.
"Попередньо Харків був атакований КАБами. Щодо жертв та руйнувань - інформація уточнюється", - написав мер у своєму Telegram.
В ОВА додали, що війська РФ вдарили по місту Харкову та по населеному пункту Харківського району.
"Попередньо - завдали ударів КАБами. Деталі встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - розповів керівник адміністрації.
Російські удари по Харкову та області
Раніше повідомлялося, що війська РФ у ніч на 5 квітня вкотре атакували територію України ударними дронами та ракетами. Так пізно ввечері стало відомо про серію вибухів у Харкові.
Зазначимо, що за 4 квітня РФ атакувала Харків двічі. До цього загарбники РФ атакували Харків дронами "Шахед". Декілька БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки. Тоді під час повторного удару, загинули троє рятувальників, що займалися ліквідацією наслідків попереднього "прильоту". Наразі відомо про 12 поранених та 4 загиблих через атаку РФ на Харків. Крім того, в Харківській області було пошкоджено енергооб'єкт.
Додамо, також сьогодні вночі російські загарбники здійснили авіаудар по недіючому аеродрому в Коротичі, який у Харківській області. Обійшлось без постраждалих.
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