Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Українців просять не ігнорувати повітряну тривогу

З відповідною заявою звернувся сьогодні вранці заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

"Сьогодні не ігноруємо тривогу. Всім балансоутримувачам та власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них", - написав він у Telegram.

Атаки на НПЗ Росії

Речник Держдепу США Метью Міллер ухилився від прямої відповіді, чи справді Штати просили Україну припинити завдавати ударів по НПЗ усередині Росії. За його словами, позиція Вашингтона полягає в тому, щоби "не заохочувати українські сили завдавати удари поза власними кордонами".

Стало відомо, для чого РФ створює "Дніпровську річкову флотилію"

Розвідка Британії припускає, що Росія, створюючи "Дніпровську річкову флотилію", ймовірно, хоче завадити переправам ЗСУ через річку Дніпро. Таким як операція зі створення та утримання Кринського плацдарму.

Втім, британці наголошують, що ця "флотилія" буде вразливою до українських надводних дронів, які ефективно знищують російські судна, що діють у Чорному морі.

Російські "Циркони"

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) встановили, що російська ракета "Циркон", яку окупанти, імовірно, випустили по Києву 25 березня, не виконує бойових задач. Вона летить не туди, куди встановлено, а вага її бойової частини менша за 40 кг, замість заявлених 300-400 кг.

Натомість у Повітряних силах констатують, що ЗСУ мають необхідні засоби, щоб збивати російські "Циркони".

Удар по Миколаєву

У Миколаєві вдень під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згідно з попередньою інформацією, яку оприлюднив мер Олександр Сєнкевич, російські терористи атакували місто "Іскандером". Наразі відомо про 8 поранених, з них одна людина у важкому стані.

Обстріл Харкова

Окупанти обстріляли Харків, два удари було завдано по житловій забудові у Шевченківському районі. Відомо про одного загиблого. Ще 19 людей поранені, серед них чотири дитини. Наймолодшому постраждалому - 3 місяці.

Сильно пошкоджені пʼятиповерхові житлові будинки. Також постраждав інститут невідкладної хірургії.

Як повідомили в ОВА, окупанти вперше застосували проти Харкова керовану авіабомбу. Мова йде про УМПБ Д-30 СН, виготовлений на базі ФАБ-250.

Україна

Зеленський в Сумській області

Президент Володимир Зеленський відвідав Сумську область, де останніми тижнями посилилися обстріли з боку росіян. В ході візиту він побував у військовому госпіталі, у командному пункті бригади тероборони, а також оглянув будівництво фортифікацій.

Політика

В МЗС повідомили, що вже завтра, 28 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приїде до Індії. Він прибуде до Нью-Делі з дводенним офіційним візитом та проведе низку зустрічей.

Фінанси

Україна отримає 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи. Залучені кошти буде спрямовано на підтримку механізму прямої допомоги, завдяки якому кінцеві бенефіціари, у тому числі учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак РФ житло у вигляді сертифікатів на придбання житла.

Кордон

Польські фермери продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". Там сукупно в чергах перебувають десь 300 вантажівок.

Розблокованими залишаються КПП "Краківець", "Шегині", "Устилуг", але й там попри інтенсивний рух спостерігаються черги.

Мобілізація

В Івано-Франківському ТЦК розповіли, що за неявку до військкомату в регіоні офіційно розшукують майже 40 тисяч людей.

"Всі ці люди офіційно перебувають у розшуку. Тому не треба дивуватися, коли когось з військовозобов’язаних зупинили на вулиці, перевірили по базі "Оберіг" і відразу примусово доставили до ТЦК", - заявив заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Роман Боднар.

А в Сумах створять відділ при міській раді, який буде допомагати ТЦК з мобілізацією. Зокрема, співробітники цього відділу зможуть разом з ТЦК роздавати повістки.

Нестача електропотужності у Харкові

Харкову катастрофічно не вистачає електричної потужності. Містян закликають економити світло, мінімізувати використання гарячої води та бойлерів. Сьогодні до кінця доби планують підключити останні будинки Холодногірського, Новобаварьського, Шевченківського та Київського районів.

Опалювальний сезон

У низці регіонів вже визначилася з датою завершення опалювального сезону, а саме:

У Львові опалювальний сезон завершиться 28 березня.

Миколаїв теж відключить опалення 28 березня.

Тернопіль завершує опалювальний сезон 29 березня.

Запоріжжя теж вимикатиме тепло з 29 березня.

У частині Рівненської області опалення відключать 30 та 31 березня.

Ужгород завершить опалювальний період 1 квітня. За потреби його продовжать у закладах охорони здоров’я та освіти.

Перевірка ВЛК в Києві

Міністерство охорони здоров'я завершило перевірку всіх військово-лікарських комісій Києва. Міністерство розповіло про головні проблеми, які були виявлені за результатом перевірки.

Обмеження щодо Telegram

У Раді зареєстрували законопроект, який передбачає можливість заборони державним органам створювати акаунти в Telegram, якщо його визнають "непрозорою мережею". Глава комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин пояснив, як працюватиме механізм.

Погода

Завтра, 28 березня в Україні буде тепло. Температура повітря становитиме +12 +18 градусів, а в Криму аж до +20 +22. Разом з тим синоптики попереджають про вітер, який часом сягатиме штормових значень.

Курс

Долар подешевшав після історичного максимуму. Офіційний курс на 28 березня 2024 року встановлено Нацбанком на такому рівні: 39,2273 грн за 1 долар (-0,1157 грн).

Світ

Санкції проти РФ

Російські нафтові компанії стикаються із затримками до кількох місяців в оплаті сирої нафти та палива, пише Reuters. Оскільки в Китаї, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) банки стають обережнішими щодо вторинних санкцій США.

Теракт у Підмосков'ї

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї, зазначивши, що це стало нагадуванням про те, що ІДІЛ все ще залишається потужною загрозою.

Заява Макрона

Вloomberg пише, що заява президента Франції Емануеля Макрона про відправлення військ в Україну розлютила американських чиновників. Вони вважають, що такий крок "може спровокувати зіткнення з Москвою".

Так, деякі чиновники в умовах анонімності заявили, що заява Макрона "не була дуже розумною з точки зору оперативної безпеки", особливо з огляду на те, що кілька країн уже непублічно мають певний персонал в Україні.

Сербія

Сербський президент Александар Вучич заявив, на його країну "чекають важкі дні" та анонсував виклики, які чекають на Сербію найближчим часом.

"На Сербію чекають важкі дні. Зараз важко сказати, які новини ми отримали за останні 48 годин… Вони безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Республіки Сербської", - йдеться в його пості в Instagram.

США

Президент США Джо Байден знову назвав російського диктатора Володимира Путіна "м'ясником". Американський лідер закликав підтримати підвищення податків для заможних громадян, аби зібрати додаткові кошти для підтримки України.

Британія

У Британії заявили, що не зможуть воювати з РФ понад два місяці у повномасштабній вогневій війні, тому що не має боєприпасів та резервів обладнання для цього. Про це заявив заступник начальника британського штабу оборони генерал-лейтенант Роб Магован. Його цитує The Telegraph.

Чехія

Уряд Чехії сьогодні схвалив ще один фінансовий внесок в ініціативу із закупівлі боєприпасів для підтримки України. До чеської ініціативи приєдналися вже 20 країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.