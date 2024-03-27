Росія не може отримати гроші за нафту з Китаю, Туреччини та ОАЕ через санкції, - Reuters

Російські нафтові компанії стикаються із затримками до кількох місяців в оплаті сирої нафти та палива, оскільки банки в Китаї, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) стають обережнішими щодо вторинних санкцій США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, затримки платежів скорочують доходи Кремля і роблять їх нестабільними, дозволяючи Вашингтону досягти подвійної мети в галузі санкцій - зірвати надходження грошей до Кремля, щоб покарати його за війну проти України, не перериваючи глобальних енергетичних потоків.

За даними восьми банківських і торгових джерел, в останні тижні кілька банків у Китаї, ОАЕ та Туреччині посилили свої вимоги щодо дотримання санкцій, що призвело до затримок або навіть відмови у грошових переказах до Москви.

Банки, побоюючись вторинних санкцій США, почали просити своїх клієнтів надати письмові гарантії того, що жодна фізична чи юридична особа зі списку SDN США (Special Designated Nationals) не бере участі в угоді і не є бенефіціаром платежу.

В ОАЕ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) та Ісламський банк Дубая (DIB) заблокували кілька рахунків, пов'язаних із торгівлею російськими товарами, повідомили два джерела.

Банк Mashreq в ОАЕ, турецькі Ziraat і Vakifbank, а також китайські банки ICBC і Bank of China все ще обробляють платежі, але на їхню обробку витрачаються тижні або місяці, повідомили чотири джерела.

Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що проблеми з платежами існують, коли його запитали про повідомлення про те, що банки у Китаї сповільнили виплати.

"Звичайно, безпрецедентний тиск з боку США та Євросоюзу на Китайську Народну Республіку продовжується. Це, звичайно, створює певні проблеми, але не може стати перешкодою для подальшого розвитку наших торговельно-економічних відносин (з Китаєм)", - заявив Пєсков.

Санкції США

Захід ввів безліч санкцій проти Росії після того, як вона вторглася в Україну у лютому 2022 року. Робота з російською нафтою не є незаконною, якщо вона продається нижче встановленої Заходом цінової стелі 60 доларів за барель.

Експорт російської нафти та платежі за неї були порушені в перші місяці війни, але пізніше нормалізувалися, коли Москва перенаправила потоки нафти до Азії та Африки, подалі від Європи.

"Проблеми повернулися в грудні після того, як банки та компанії усвідомили, що загроза вторинних санкцій США реальна", - сказало одне із торгових джерел.

Джерело мало на увазі наказ Мінфіну США від 22 грудня 2023 року, згідно з яким санкції можуть бути застосовані за ухилення цінової стелі на нафту щодо іноземних банків, та міститься заклик до них посилити дотримання вимог.

Це стало першим прямим попередженням про можливість вторинних санкцій проти Росії, поставивши її в один ряд із Іраном у деяких сферах торгівлі.

За словами торгових джерел, після наказу США китайські, ОАЕ та турецькі банки, які працюють з Росією, збільшили кількість перевірок, почали вимагати додаткову документацію та навчили більше співробітників, щоб переконатися, що угоди відповідають ціновій межі.

Додаткові документи також можуть включати докладну інформацію про власність усіх компаній, що беруть участь у угоді, та особисті дані осіб, які контролюють ці організації, щоб банки могли перевірити будь-які впливи на список SDN.

Наприкінці лютого банкам ОАЕ довелося посилити контроль над платежами, оскільки їх попросили надати дані американським банкам-кореспондентам і казначейству США, якщо мають транзакції, які йдуть до Китаю від імені російської організації, за словами одного банківського джерела, знайомого з ситуацією.

"Це означало затримки в обробці платежів до Росії", - сказало одне із джерел.

Одне джерело повідомило, що один платіж було затримано на два місяці, а інше повідомило, що затримки склали два-три тижні.

"Це стало складно, причому навіть не для доларових операцій. Іноді на проведення прямої угоди юань-рубль витрачаються тижні", - сказав один із трейдерів.