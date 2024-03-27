Чехія отримала додаткові гроші для закупівлі снарядів Україні

Уряд Чехії сьогодні схвалив ще один фінансовий внесок в ініціативу із закупівлі боєприпасів для підтримки України.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny .

Глава уряду Чехії вирішив не називати розмір суми, яку сьогодні схвалили урядовці.

За його словами, до ініціативи приєдналися 20 країн. Він подякував країнам, які приєдналися до плану закупівель.

За його словами, боєприпаси прибудуть на об'єкт протягом тижнів-місяців, що вже зараз впливає на ситуацію на полі бою.

Також у МЗС Чехії сьогодні заявили, що кількість артилерійських боєприпасів, які можуть бути передані Україні, не обмежена.

Португалія допоможе Україні

Міністр оборони Яна Чернохова та її португальський колега сьогодні дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння

Вона додала, що Португалія сьогодні офіційно долучилася до ініціативи з постачання снарядів Україні.

Раніше країна заявляла, що внесе в цю ініціативу сто мільйонів євро. До цього Міноборони Чехії уклало аналогічні документи з Данією, Канадою та Латвією.

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