Заблоковані три напрямки. В ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею

Польські фермери продовжують блокувати три напрямки. Мова йде про пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби (ДПСУ) України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Як розповів Демченко, фермери розблокували пункти пропуску:

"Краківець";

"Шегині";

"Устилуг".

Наразі на вищезгаданих напрямках є інтенсивний рух як в бік України, так й в бік Польщі.

"Ягодин" та "Рава-Руська"

На пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" фермери не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу.

"Угринів"

На даному пункту пропуску фермери планують пропускати по одній вантажівці в бік Польщі й по три вантажівки кожні шість годин в бік України.

"Тобто фактично це суттєве зниження можливості перетину кордону вантажівками і на цьому напрямку. Ну і практично також заблокований рух в бік Польщі. Сукупно станом на ранок сьогодні на цих трьох напрямках в чергах перебуває десь 300 вантажівок. Найбільше навпроти "Ягодина", - додав речник.

Зокрема черги є й навпроти розблокованих пунктів пропуску, оскільки вантажівки користуються ними активніше ніж напрямками, що блокуються. Найбільша черга спостерігається навпроти "Краківця" - близько 700 фур. Тим часом навпроти "Шегині" - близько 400. Водночас рух досить інтенсивний.

Протести польських фермерів та блокада кордону

У Польщі вже кілька місяців тривають протести фермери. Зокрема, вони виступають проти імпорту низки товарів з України, оскільки це сильно впливає на ціни на внутрішньому ринку.

Протестувальники почали блокувати контрольні пункти пропуску на кордоні з Україною для вантажівок. Це вплинуло на український експорт. Також були інциденти з висипаним українським зерном.

Аграрії заявили, що продовжать протести на кордоні до кінця квітня.

Більш детально про конфлікт України з Польщею - у матеріалі РБК-Україна.