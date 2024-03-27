Британія не могла б воювати з Росією понад два місяці. Лондону не вистачило б необхідних ресурсів.

Так, коли колишній міністр збройних сил Марк Франсуа сказав, що Велика Британія "не зможе битися з Володимиром Путіним більше кількох місяців у повномасштабній вогневій війні, тому що у нас немає боєприпасів та резервів обладнання для цього" і уточнив, звертаючись до Магована, що це "правда, чи не так", той визнав, що це правда.

Міністр оборони Грант Шаппс додав, що будь-який подібний конфлікт вестиметься разом з союзниками по НАТО, які колективно зможуть перевершити Росію щодо озброєння, а не тільки з Великою Британією.

"Людям, які дивляться і чують, що Велика Британія не готова до війни виключно з Росією, важливо розуміти, що оскільки ми перебуваємо в НАТО і існує стаття 5 (угоди про взаємну оборону), ми ніколи не будемо в цій ситуації (у війні з Росією віч-на-віч, - ред.)", - сказав він.

Що цьому передувало

Як пише видання, розслідування комітету з оборони Палати громад показало, що британські "все більш перенапружені" озброєні сили не були б готові до війни з Росією. Було встановлено, що уряд "ніколи не досягне бойової чи стратегічної готовності" без термінових реформ, покликаних повернути назад кризу вербування, а також йому потрібно різко збільшити британські запаси зброї та боєприпасів.

У звіті депутати заявили, що Збройним силам Британії потрібно більше фінансування для "участі в операціях, одночасно розвиваючи бойову готовність", інакше їм доведеться знизити "оперативне навантаження" на збройні сили.

Колишні керівники оборони повідомили комітету, що Збройні сили були "спустошені" з 2010 року і "в рівноправному конфлікті... вичерпали б свої можливості після перших кількох місяців бойових дій".

Магован, у свою чергу, наполягав на тому, що Велика Британія "готова до війни", хоча й визнав, що вона не готова до тривалого конфлікту з Росією.

Шаппс також повідомив членам парламенту, що уроки, що були зроблені з війни в Україні, показали важливість війни з дронами, оскільки вони "смертоносні", але недорогі.

"Україна, мабуть, перша справжня війна дронів, і я не думаю, що ми колись знову побачимо війну, в якій не використовувалися б дрони", - сказав він.