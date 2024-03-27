В Івано-Франківському ТЦК розповіли, скільки людей у розшуку через неявку

В Івано-Франківській області близько 40 тисяч осіб внесено до електронного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" як такі, що перебувають у розшуку.

Про це заявив заступник начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Роман Боднар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Західний курʼєр".

За його словами, люди, які внесені до системи "Оберіг", офіційно перебувають у розшуку поліції.

Боднар зазначив, що людина потрапляє до цієї бази, якщо проігнорувала повістку, не стала на облік чи іншим способом ухилилася від призову.

"Таких осіб станом на грудень 2023 року у нас в області було 36 тисяч. За поточний рік в цю базу внесли ще три тисячі громадян. Всі ці люди офіційно перебувають у розшуку. Тому не треба дивуватися, коли когось з військовозобов’язаних зупинили на вулиці, перевірили по базі "Оберіг" і відразу примусово доставили до ТЦК", - заявив він.

За його словами, від початку війни тих, хто отримав повістку, не прибув до ТЦК і думає, що його ніхто не буде шукати, дуже багато.

"Наголошую, зараз у нас обов’язкова явка до ТЦК за викликом. Цей виклик може здійснюватися в будь-який спосіб. Якщо людина думає, що не буде підписувати повістку і таким чином ухилиться, це не так", - заявив представник ЦВК.

Він додав, що зараз у працівників ТЦК працює відеофіксація за допомогою бодікамер і відбувається складання протоколу про відмову від підписання.

"Ми маємо право сповіщати людину будь-яким доступним шляхом будь-де: в громадських закладах, на вулиці, на підприємстві, в транспорті, за адресою проживання. Ці заходи проводяться і будуть проводитися", - наголосив Боднар.

Він також додав, що поліція має право примусово доставляти людей, які є в цій базі, до ТЦК в порядку адміністративного затримання.