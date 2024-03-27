НБУ знизив офіційний курс долара після історичного максимуму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 28 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,2273 грн за 1 долар (-0,1157 грн).

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Курс євро становитиме 42,442 гривень за 1 євро (-0,2491 грн).

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На міжбанку сьогодні курс до кінця дня виріс на 5 копійок до 39,28-39,31 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс впав на 5 копійок до 39,35 грн/долар.

Відв'язування курсу від долара

У НБУ заявили, що зростання ролі євро у розрахунках в Україні може призвести до того, що незабаром Національний банк відмовиться від долара як основної валюти курсової прив'язки.

Як зазначили учасники засідання Ради оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків, валютна структура угод на валютному ринку України підтверджує статус долара США як основної курсоутворюючої валюти.

Водночас у сегменті операцій банків з клієнтами частка угод в євро в загальному обсязі ще з довоєнних часів має тенденцію до зростання. Зокрема, за операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод в євро упритул наблизилася до 50%.

"Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в недалекому майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки", - повідомили в НБУ.