ua en ru
Ср, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"На Сербію чекають важкі дні": Вучич повідомив про загрозу країні

Белград, Середа 27 березня 2024 05:43
UA EN RU
"На Сербію чекають важкі дні": Вучич повідомив про загрозу країні Фото: президент Сербії Олександр Вучич (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

У вівторок ввечері, 26 березня, президент Сербії Александар Вучич оприлюднив допис, де зазначив, що на Сербію чекають важкі дні, та анонсував виклики, які чекають на країну найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram президента Сербії Олександра Вучича.

За словами очільника країни, на Сербію чекають важкі дні.

"Зараз важко сказати, які новини ми отримали за останні 48 годин... Вони безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Республіки Сербської", - написав він.

Також найближчими днями Вучич ознайомить народ Сербії з усіма проблемами, які чекають попереду.

"Це буде складно. Ми боротимемося. Сербія переможе", - додав він.

&quot;На Сербію чекають важкі дні&quot;: Вучич повідомив про загрозу країні

Нагадаємо, нещодавно Вучич заявив, що Сербія може вийти з Ради Європи. За його словами, у разі ухвалення заявки Косова на вступ до організації, це означатиме вигнання Сербії.

Крім того, попри переговори, які йдуть між Белградом та Приштиною, Вучич відкинув можливість визнання незалежності Косово. Він декілька разів це повторив та запевнив, що Сербія не дозволить Косово стати членом ООН або ж організацій, установ чи агентств ООН, та не ухвалить жодної подібної пропозиції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сербія Instagram Вучич Белград Обличчя війни
NEWS
Данілова переведуть на інший напрямок, - Зеленський
Данілова переведуть на інший напрямок, - Зеленський
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи