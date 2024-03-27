"На Сербію чекають важкі дні": Вучич повідомив про загрозу країні

У вівторок ввечері, 26 березня, президент Сербії Александар Вучич оприлюднив допис, де зазначив, що на Сербію чекають важкі дні, та анонсував виклики, які чекають на країну найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram президента Сербії Олександра Вучича.

За словами очільника країни, на Сербію чекають важкі дні.

"Зараз важко сказати, які новини ми отримали за останні 48 годин... Вони безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Республіки Сербської", - написав він.

Також найближчими днями Вучич ознайомить народ Сербії з усіма проблемами, які чекають попереду.

"Це буде складно. Ми боротимемося. Сербія переможе", - додав він.