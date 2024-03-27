Україна отримає 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи: на що підуть кошти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

За даними прес-служби, залучені кошти буде спрямовано на підтримку механізму прямої допомоги, завдяки якому кінцеві бенефіціари, у тому числі учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак РФ житло у вигляді сертифікатів на придбання житла.

Як зазначили в прес-службі, житловий сектор залишається одним із найбільш постраждалих внаслідок війни - загальні збитки оцінюються майже у 50 млрд доларів.

У рамках проекту передбачено надання компенсації за понад 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло. Проект реалізовуватиметься по всій території України.

Реалізацію проекту HOME буде здійснено у межах чинного законодавства, зокрема. Це дозволить громадянам подавати запити та отримувати відповідні сертифікати на компенсацію за пошкоджене майно. Після автоматизованої перевірки заяву на отримання сертифікату буде опрацьовувати та схвалювати спеціальна Державна комісія з компенсації. Увесь перебіг розгляду заяви можна буде бачити у мобільному застосунку Дія.

Банк розвитку Ради Європи

Нагадаємо, що у червні 2023 року Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи.

У листопаді 2023 року Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалив кредит у розмірі 100 млн євро для Міністерства охорони здоров’я України на фінансування відновлення інфраструктури галузі охорони здоров’я, зруйнованої війною. Це перша кредитна операція банку в Україні після приєднання країни у червні 2023 року.

Банку розвитку Ради Європи зі штаб-квартирою в Парижі було засновано у 1956 році для фінансування переселення біженців та переміщених осіб після Другої світової війни.

Маючи активи у розмірі 30 млрд євро, він позичає урядам членів для фінансування соціальних інвестицій, таких як школи, лікарні та державне житло.

Раніше повідомлялося, що уряди акціонерів Банку розвитку Ради Європи погодилися збільшити його капітал для допомоги Україні.