В Україну йде короткочасне похолодання: коли його чекати

В Україну цього тижня прийде короткочасне похолодання. Температура повітря впаде до +10 градусів.

Про це заявила синоптик Наталя Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

За її словами, четвер буде в Україні теплим. Температура повітря 28-го березня становитиме +12 +18 градусів, а в Криму до +20 +22 градусів.

"Опади малоймовірні у більшості областей України, лише в західних областях атмосферний фронт зумовить дощі", - заявила вона.

Завтра також передбачається сильний південно-східний вітер, часом пориви досягатимуть штормових, до 15-22 метрів за секунду. Лише на сході буде слабший, помірний.

У Києві четвер буде сонячним, сухим, вітряним та теплим. Вдень температура повітря прогріється до +15 градусів.

Однак у п'ятницю очікується короткочасне похолодання. Температура повітря становитиме до +10 +12 градусів. До того ж очікується невеликий дощ.

У суботу буде сухо. Температура повітря програється до +17 +19 градусів. У неділю буде сонячно, +19 +22 градуси.

"Найближчим часом в Україні очікується тепла погода, хіба що 3-4 квітня завітає коротеньке похолодання, потім - знову буде тепло", - додала синоптик.