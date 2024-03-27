ua en ru
Ср, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Засоби для цього є. В Повітряних силах розповіли, як збивають "Циркони"

Середа 27 березня 2024 11:42
UA EN RU
Засоби для цього є. В Повітряних силах розповіли, як збивають "Циркони" Фото: в Повітряних силах розповіли, як збивають "Циркони" (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Україна має необхідні засоби для того, щоб збивати російські протикорабельні гіперзвукові ракети ЗМ22 "Циркон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

Як пояснив Євлаш, швидкість гіперзвукової зброї становить більше 5 махів. 1 мах - це близько 1,2 тисячі кілометрів на годину.

"Це дуже-дуже швидка зброя. Якщо ми кажемо про "Циркони, то це приблизно 8-9 махів. Це неймовірно швидко. Однак коли ці ракети заходять на ударну траєкторію, їх швидкість спадає. Вона стає дозвуковою. Десь 4,5 махи", - розповів речник Повітряних сил.

Він додав, що, коли швидкість "Циркона" становить близько 4,5 махи, Україна застосовує протибалістичні комплекси для її збиття. Мова йде, наприклад, про SAMP/T чи Patriot.

Атаки "Цирконом" по Україні

Нещодавно ЗМІ заявили про те, що Російська Федерація під час атаки проти України, 7 лютого, могла застосувати протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон". Повторно ворог застосував вищезгадану ракету вже 25 березня. Тоді ж експерти змогли зібрати більшу кількість уламків та краще дослідити ракету.

Про те, що відомо про ракету "Циркон" та чи дійсно росіяни могли нею атакувати Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Повітряні сили України Війна в Україні
NEWS
Гуменюк пояснила свою заяву про точковий терор РФ на Київ
Гуменюк пояснила свою заяву про точковий терор РФ на Київ
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи