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Байден розповів, що допомогло б США захистити Україну від "м'ясника Путіна"

Вашингтон, Середа 27 березня 2024 07:51
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Байден розповів, що допомогло б США захистити Україну від "м'ясника Путіна" Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Президент США Джо Байден назвав президента РФ Путіна "м’ясником" і заявив, що Сполучені Штати могли би надати захист Україні, якби розглянули можливість підвищення податків для мільярдерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Білого дому.

Виступаючи перед виборцями у штаті Північна Кароліна, Байден висвітлив ініціативу збільшення податку на прибуток для осіб з великими доходами із 8,2% до 25%. За його словами, це дозволить зібрати до 400 мільярдів доларів протягом наступних 10 років.

"Уявіть, що ми могли б зробити із цим. Ми могли б суттєво скоротити дефіцит федерального бюджету. Ми могли б зробити так багато. У тому числі нарешті захистити Україну від м’ясника Путіна", - додав очільник республіки.

Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав Путіна "м'ясником". Так, під час візиту до українських біженців у Варшаві на запитання репортерів, що змусило його думати про біженців, коли він кожен день має справу з Путіним, Байден відповів: "Він м'ясник".

Крім того, Байден на рік продовжив дію санкцій проти РФ за причетність до кібератак. "Істотна шкідлива активність у кіберпросторі продовжує являти собою незвичну й екстраординарну загрозу для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки Сполучених Штатів", - зазначили в адміністрації Байдена.

До слова, Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування уряду на 1,2 трлн доларів. Він закликав Палату представників розблокувати проєкт закону щодо підтримки для України, Ізраїлю та Тайваню.

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