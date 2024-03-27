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У Миколаєві зросла кількість поранених через ракетний удар

Миколаїв, Середа 27 березня 2024 17:08
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У Миколаєві зросла кількість поранених через ракетний удар Ілюстративне фото: у Миколаєві збільшилася кількість поранених через ракетний удар (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві внаслідок сьогоднішнього російського ракетного удару із використанням балістичного озброєння кількість поранених зросла до восьми людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївського міського голову Олександр Сєнкевича.

Перед тим були дані про шістьох поранених у місті.

"Про наслідки обстрілів. Наразі відомо про 8 поранених. Це все цивільні особи", - розповів мер в ефірі національного телемарафону.

Він уточнив, що були зафіксовані незначні пошкодження в 4 житлових будинках.

"Це переважно вибиті вікна в квартирах", - повідомив Сєнкевич.

Мер додав, що комунальні служби роблять обʼїзд території та фіксують пошкодження.

Ракетний удар по Миколаєву 27 березня

Раніше повідомлялося, що сьогодні вдень війська РФ задали по Миколаєву удар балістичним озброєнням. Перед ти в командуванні Повітряних сил України попередили про загрозу балістичного ураження в низці областей. Повітряна тривога, зокрема, була оголошена також у Миколаєві.

Начальник ОВА Віталій Кім розповів, що станом на пів на четверту було відомо про 6 поранених внаслідок ворожої атаки. Чиновник додав, що один з них був у важкому стані.

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