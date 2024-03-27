Кораблі російської "дніпровської флотилії" стануть мішенню для дронів, - британська розвідка

Кораблі нової "дніпровської флотилії", яку вирішила створити Росія, будуть уразливі для українських дронів, які ефективно знищують кораблі Чорноморського флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, 20 березня російський воєнний міністр Сергій Шойгу оголосив про формування "дніпровської річкової флотилії" та бригади човнів. Це нове формування, швидше за все, відповідатиме за безпеку водних шляхів Дніпра та островів, що розділяють Херсон, контрольований Росією та Україною.

"Цілком реальна ймовірність того, що "дніпровська військова флотилія" буде підпорядкована групі військ "Дніпро", яка у лютому 2024 року об'єднала запорізьку та дніпровську групу військ, - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, хоче запобігти та перешкодити українським операціям через річку, таким як операція зі створення та підтримки плацдарму в Кринках. Російські та українські сили втратили велику кількість особового складу та техніки під час атак на Кринки. Зокрема, 17 березня 2024 року українські сили у Кринках повідомили про відбиття у цьому районі атаки 810-ї гвардійської бригади морської піхоти Росії.

Ймовірно, це формування отримає функції річкового патрулювання від Чорноморського флоту, тоді як Чорноморський флот діятиме далі у східній частині Чорного моря, наголошується в повідомленні.

"Дніпровська військова флотилія, ймовірно, буде вразлива для українських безпілотних надводних транспортних засобів, які ефективно знищують російські кораблі, що діють у Чорному морі", - зазначають у Міноборони Британії.

Плани Путіна

Нагадаємо, 20 березня Шойгу заявив, що за наказом Володимира Путіна в Росії сформують нові підрозділи - дніпровську річкову флотилію, армійський корпус, мотострілецьку дивізію та бригаду річкових катерів.

Однак, за даними британської розвідки, плани Москви створити вже цього року дві нові армії зіткнуться з нестачею нової техніки та проблемами з інфраструктурою.