Заява Макрона про відправку військ в Україну розлютила чиновників Вашингтона, - Вloomberg

Заява президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення військ в Україну розлютила американських чиновників, які за умов анонімності заявляють, що такий крок може навіть призвести до ризику зіткнення з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg .

Як зазначає агентство, оскільки Великобританія більше не входить до Європейського Союзу, а уряд Німеччини розколото, Макрон перетворився на де-факто номінального главу континенту у зовнішній політиці. Але не всі його союзники переконані, що він найкращий захисник їхніх інтересів.

Зокрема, заява Макрона викликала миттєву та публічну критику з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца.

За словами анонімного американського чиновника, змусивши Берлін публічно виключити можливість відправлення військ, Макрон зумів розвіяти двозначність щодо червоних ліній союзників, що зберігається.

Інші анонімні чиновники вважають, що заява Макрона не була дуже розумною з точки зору оперативної безпеки, особливо з огляду на те, що кілька країн уже непублічно мають певний персонал в Україні.

Російська загроза

Питання військової єдності Європи стає ще важливішим зараз, коли Путін натхненний перемогою на виборах, які він організував у річницю анексії Криму, тоді як багатомісячні сумніви щодо постачання зброї Україні ще не розвіялися.

Як зазначає Вloomberg, є ще й внутрішня політика Франції. Макрон виводить Україну на передній план передвиборчої кампанії до Європарламенту у червні, представляючи свою вкрай праву суперницю Марін Ле Пен союзницею Путіна.

"Стає все очевиднішим, що Росія становить для нас загрозу, - заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. - Ми не можемо дозволити собі мріяти про перемогу Росії".

За словами чиновника, знайомого з ходом дискусій на їх останній зустрічі в Брюсселі, немає жодних сумнівів у тому, що деякі прем'єр-міністри ЄС розраховують на лідерство Макрона, і багато хто вітає його жорстку позицію щодо Росії.

Водночас Франція підтримала Польщу у вимозі заборони українського зерна в ЄС.

Більше слів, ніж конкретних справ

Але один із планів Європи щодо вирішення проблеми нестачі зброї в Україні є символом того, чому Макрон дратує деяких союзників. Критики французького президента кажуть, що він більше каже, ніж робить.

Чехія очолює ініціативу, яка передбачає закупівлю близько 800 тисяч снарядів із джерел за межами ЄС. Хоча Макрон заявив минулого місяця, що підтримує ініціативу Чехії, Франція досі не зробила фінансового внеску. Німеччина, навпаки, витрачає 300 млн євро на закупівлю 180 тисяч снарядів.

За даними Кільського інституту, з початку війни Франція сильно відставала від своїх союзників за обсягом допомоги, яку направляли Україні. Він надав Києву менше 2 млрд євро підтримки, на відміну від Німеччини, яка виділила 22 млрд євро. Це різка невідповідність, хоча французький уряд заявляє, що ці цифри не враховують непропорційний вплив, який його сучасна зброя вплинула на поле бою.

Заяви Макрона про направлення військ в Україну

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні.

Згодом французький лідер уточнив, що його країна може перекинути своїх військових до України, якщо Росія знову почне наступати на Київ чи Одесу.

У березні Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключається.