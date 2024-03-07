Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Окупанти активізувалися на новому напрямку

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" стає "гарячою" нова ділянка. Російські війська активізувалися на Оріхівському напрямку та намагаються зрізати Роботинський виступ, повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Також він розповів про те, як на Авдіївському напрямку облаштовані фортифікаційні споруди, які наразі будують на другому рубежі. За його словами, це добротні дерев'яні траншеї, які також обладнані певними бетонними бункерами, які ще називають "бронекапсулами".

Лиховій додав, що солдати хвалять фортифікації.

РФ має сили воювати ще два роки

Reuters з посиланням на дані розвідки Литви пише, що Російська Федерація може воювати проти України з нинішньою інтенсивністю щонайменше два роки.

За даними литовських спецслужб, таку здатність країні-агресору забезпечують високі ціни на нафту, ухилення від міжнародних санкцій та державні інвестиції.

Удар по Сумах

Війська РФ завдали ракетного удару по місту Суми. В результаті ворожої атаки постраждала людина, а також пошкодження отримали будівлі школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги та водоканалу.

Примусова евакуація

Рада оборони Харківської області підтримала проведення примусової евакуації сімей з дітьми з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад.

У Донецькій області також вирішили примусово евакуювати сім'ї з дітьми з чотирьох населених пунктів. Загалом планується евакуювати 28 дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками.

Україна

Призначення

Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру екс-головкома ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України в Британії. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ, відповідний запит на агреман вже відправили в Лондон.

Політика

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у колонці для французького видання Le Monde звернувся до союзників з важливим меседжем: якщо Європа бажає відновити мир, то повинна збільшити виробництво зброї, а також заборонити експорт артилерійських боєприпасів на інші континенти.

Ціни

В Україні цього року зростання вартості продуктів та непродовольчих товарів дещо сповільнилося. Як зазначили в Нацбанку, зниженню інфляції в січні 2024 року до 4,7% сприяли такі фактори: більша пропозиція окремих продуктів, ефекти від чималих врожаїв минулого року, заборона на підвищення ключових тарифів на послуги ЖКГ та уповільнення зростання світових цін на нафту.

Газ дешевшає

Ціни на блакитне паливо знижуються четвертий місяць поспіль. Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за лютий 2024 року. Вартість становила 12 180,30 гривень за 1 тисячу кубометрів без ПДВ, що на 4,4% менше, ніж на місяць раніше.

Київ

У Києві із 8 березня станція метро "Дніпро" відновить свою роботу. Оскільки вона є наземною, то під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки.

Запоріжжя

Верховна рада може розпустити Запорізьку обласну раду. Про таку можливість розповів глава Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, це пов'язано з бездіяльністю облради.

Торгівля з ЄС

Євросоюз може запровадити мита на м'ясо птиці, яйця і цукор з України. Відповідну ідею підтримав сьогодні комітет з питань міжнародної торгівлі Європарламенту.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в коментарі РБК-Україна назвав таку ініціативу Європарламенту прийнятною для України.

Курс

Долар дешевшає другий день поспіль. Офіційний курс на 8 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,0836 грн за 1 долар (-0,1828 грн).

Погода

Завтра, 8 березня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі майже по всій території очікуються морози, вдень також буде прохолодно, але температура коливатиметься з позначкою "плюс".

Світ

ЄС

Урсула фон дер Ляйєн офіційно стала кандидатом на пост голови Єврокомісії на другий термін. Її кандидатуру затвердили 400 голосами "за" делегати правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на з'їзді в Бухаресті.

Швеція

Швеція офіційно вступила до Північноатлантичного альянсу сьогодні, 7 березня. Відповідний протокол про приєднання країни до альянсу набув чинності, повідомив Держдепартамент США.

Таким чином, Швеція стала 32-м членом НАТО.

Норвегія

Норвегія виділить до 1,6 мільярда норвезьких крон (153 млн доларів) на ініціативу чеської сторони щодо закупівлі боєприпасів для України в третіх країнах.

Крім того, країна приєднається до коаліції з розвитку української ППО, створеної у рамках "формату Рамштайн".

Чехія та Словаччина посварились через різне ставлення до Росії та України. Конфлікт загострився після того, як міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся з Сергієм Лавровим.

Своєю чергою Чехія скасувала чергове спільне засідання кабінетів міністрів зі Словаччиною. Такі спільні засідання раніше проводилися регулярно.

США

Конгрес США завтра може розпочати збір підписів, щоб поставити законопроєкт про допомогу Україні на голосування в Палаті представників в обхід спікера Майка Джонсона. Збір підписів почнуть у разі, якщо до того часу Джонсон сам не винесе законопроєкт на розгляд.

Китай

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Пекін виступає за проведення міжнародної "мирної" конференції. Але є нюанс, за його словами, що "її мають визнати і Росія, і Україна".

Північна Корея

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин на військових навчаннях, які проводилися у середу та включали імітацію штурму та захоплення, закликав армію країни інтенсивніше готуватися до війни "відповідно до вимог поточної ситуації".

ЗМІ звернули увагу, що на фото, які були оприлюднені з північнокорейських навчань, показано війська та гелікоптери, які тренуються захоплювати пост, схожий на той, який має Південна Корея на своєму боці кордону.

Франція та Молдова

Франція та Молдова підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Угода про оборонну співпрацю між Молдовою та Францією була укладена під час візиту президента Маї Санду до Парижа.

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