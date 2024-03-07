В Києві завтра відновить роботу станція метро "Дніпро"

У Києві, відзавтра, 8 березня, станція метро "Дніпро" відновить роботу у звичайному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Графік роботи станції з 05:41 до 22:36. "Звертаємо увагу, що станція метро "Дніпро" - наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки", - зауважує КМДА. Також додається, що станція не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.