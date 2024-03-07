Китай підтримує проведення мирної конференції щодо України, - глава МЗС

Китай виступає за проведення міжнародної мирної конференції, яку свого часу визнають і Росія, і Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ECNS.

За його словами, конференція має забезпечити участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів.

"Усі конфлікти мають закінчуватися за столом переговорів. Чим раніше почнуться переговори, тим швидше настане мир", - сказав Ван.

Він зазначив, що всі зусилля Китаю спрямовані на те, щоб прокласти шлях до припинення конфлікту і початку мирних переговорів.

Ван наголосив, що минулий досвід показує, що конфлікт, якщо він затягується, має тенденцію до погіршення та ескалації, аж до немислимих для зацікавлених сторін масштабів.

За його словами, помилкові уявлення і прорахунки будуть накопичуватися і можуть призвести до ще більшої кризи, якщо мирні переговори не відбудуться.

"Уроки в цьому відношенні не повинні бути забуті", - сказав Ван.

Він зазначив, що Китай завжди займав "об'єктивну і неупереджену" позицію щодо війни в Україні і що мета Пекіна - "зупинити" конфлікт.

"Ми сприяли мирним переговорам. Наш президент говорив з усіма світовими лідерами, включно з лідерами Росії та України, і у нас є спеціальний представник, який вирушив у регіон для посередництва. Усі наші зусилля спрямовані на досягнення однієї мети - прокласти шлях до припинення конфлікту і початку мирних переговорів", - сказав Ван І.

Китай повернувся до питання війни

Минулого року глава Китаю Сі Цзіньпін презентував своє бачення дипломатичного завершення війни РФ проти України, а також призначив спецпредставника, який мав займатися цим питанням. Цим представником став експосол Китаю в Росії Лі Хуей.

Лі Хуей після призначення з'їздив до Росії, України та ЄС, щоб обговорити китайську ініціативу. Київ "дипломатичних" зусиль Пекіна не оцінив, оскільки в України вже є власна формула миру. Після цього Китай надовго забув про питання війни РФ проти України.

Проте вже у березні цього року Лі Хуей знову вирушив до Москви, а також планує відвідати Україну, Польщу, Німеччину та Францію. Його "турне" розпочалося 2 березня.

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