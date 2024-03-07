РФ може воювати з Україною з нинішньою інтенсивністю щонайменше два роки, - розвідка Литви
Литовська військова розвідка оцінює, що Росія матиме достатні ресурси для ведення війни проти України із нинішньою інтенсивністю, вірогідно, принаймні щонайменше два роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними литовських спецслужб, таку здатність країні-агресорі забезпечують високі ціни на нафту, ухилення від міжнародних санкцій та державні інвестиції.
У спільному звіті Департаменту контррозвідки Державної безпеки та Служби військової розвідки та безпеки при Міністерстві національної оборони Литви зазначається, що РФ реформувала та зміцнила сильно пошарпану у ході бойових дій в Україні армію у 2023 році, та перебуває на шляху до розширення військового потенціалу вздовж свого кордону з країнами НАТО.
"Москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність", - йдеться у матеріалі.
У публікації агентства вказується, що на оприлюднення даного звіту литовських спецслужб у четвер вранці "накладено ембарго".
Активна оборона ЗСУ та плани на контрнаступальні дії
Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують.
Раніше німецьке видання Welt заявляло, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планував новий контрнаступ. За даними експертів та журналістів, можливо, збирають ресурси для нових операцій у 2024 році.
Своєю чергою, новий головком Олександр Сирський говорив, що українські військові перейшли на новий етап ведення війни проти РФ, метою якого є виснаження противника.
Додамо, 6 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк зазначив, що ситуація на фронті залишається тяжкою, але контрольованою. Він додав, що українські військові планують провести цього року контрударні дії.
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