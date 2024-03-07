Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла в Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України .

Зазначається, що в четвер, 7 березня 2024 року, президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

"Міністерство закордонних справ України направило британській стороні відповідний запит на агреман", - йдеться в повідомленні.

У липні 2023 року Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України в Британії.

Відставка Залужного

8 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який керував армією з початку російського вторгнення в Україну, пішов у відставку. На його місце було призначено командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

9 лютого президент України Володимир Зеленський надав колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та голові ГУР Кирилу Буданову звання Героя України.

Буданов засумнівався, що причиною для відставки Залужного міг би стати конфлікт із президентом України Володимиром Зеленським.

Відповідаючи на запитання про можливий розлад між президентом України Володимиром Зеленським і вже колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, Буданов сказав, що між чоловіками навряд чи можуть бути особисті розбіжності, якщо один із них є "прямим підлеглим іншого".

Він також натякнув, що Зеленський ухвалив правильне рішення, замінивши Залужного.

Нагадаємо, новини про розбіжності між президентом Володимиром Зеленським та тоді діючим головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним з'явилися ще давно. Про це РБК-Україна писало ще у липні 2022 року. Докладніше про це - у матеріалі.